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Plastik kasa deposunda çıkan yangın korkuttu

Bursa’da lastik ve plastik kasa deposunda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'da lastik ve plastik kasa deposunda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi, 2. Hançer Sokak'ta saat 20.00 sularında, lastik ve plastik kasa deposu olarak kullanılan bir dükkanda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran dumanları gören vatandaşlar, yangını itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. 2 itfaiye aracı ve 10 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlattı.

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