Plastikteki gelişmeler dünyaya nefes aldıracak

Plastik ve kauçukla ilgili yeniliklerin sergilendiği dünyanın en büyük fuarı K 2019'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden Bursalı iş adamı, dünyanın plastikle nefes alacağını söyledi.

K 2019 Plastik ve Kauçuk Sanayi Fuarı, 3 bin 300 uluslar arası firma, 165 ülkeden 225 bini aşan ticari ziyaretçi sayısıyla kapılarını açtı. Dünyanın bir numaralı Plastik ve Kauçuk Sanayi Fuarı'nda sektörle ilgili tüm yenilikler, gelişmeler ve yatırımcılar yer aldı. Fuar, özel etkinlikleriyle bir ürün ve hizmet sergileme alnından çok fazlasının olduğu önemli bilgi paylaşım platformu olarak biliniyor. Yedi gün boyunca süren mesleki tartışmalara, yönlendirici konuşmalara, kısa sunumlara ve ilginç deneylere de sahne olan fuarda; ekonomik ve ekolojik hususların yanı sıra, mevcut sorunlar ve bunların çözümleri üzerinde de duruldu. 2019 fuarında özellikle plastiğin geleceği şekillendirmedeki çarpıcı etkisi ve yayılımı anlatıldı

Otomotiv plastikleri ve teknolojileri konusunda Türkiye'nin önemli bir markası olan B-Plas, yabancı ziyaretçilerin markajındaydı. İnovasyon ve teknolojik gelişmeleriyle bilinen B-Plas, otomotiv devlerinin en önemli tedarikçilerinin başında geliyor. Sanayi yolculuğunda 160 yılı geride bırakan Gökçen ailesinin 5. nesil temsilcisi Mehmet Celal Gökçen'in yönetiminde büyümeyi sürdürüyor. Fuar izlenimlerini paylaşan B-Plas Ceo'su Celal Gökçen, “Yıllardır yakın takip ettiğim ve çok önemsediğim bir fuardayız. Mümkün olduğu kadar fikir, yenilik, geleceğe doğru yapılabilecek işleri toplamak için burada bulunuyoruz. Hakikaten de en iyi şekilde görülebilecek tek yer. Şimdiden bazı görüşmeler yaptık. Özel teknolojiler öne çıkıyor. Standart bir makineyi her yerde alabilirsiniz, ama makine ile ilgili fikir, fikrin geliştirilebilmesi için yapılacak mühendislik farkı satın alınmıyor. Biz de ekibimizle beraber bu detayları görüp analiz ediyoruz” dedi.

Türkiye'de ilk defa plastik-ahşap karışımı ürettiler

Türkiye'nin otomotiv yan sanayi tedarikçisi konumundaki en büyük firmalarından birini yöneten Celal Gökçen, fuardaki ana temaya da vurgu yaptı. Plastiğin geleceği şekillendirmedeki çarpıcı etkisini çok önceden fark eden B-Plas'ta ileriye doğru başka alanlarda hizmet vermek için dinamik bir yenileşme süreci her daim hakim. Bunu detaylandıran Celal Gökçen, “Teknolojinin yakınındayız hatta içindeyiz. Bir kısım patentlerimiz de var. Türkiye'de plastik çok kritik ediliyor. Plastiğe şekil verebilmek kolay ancak çevreyi koruyarak üretim yapmak zor. Geriye kazanmak konusu bizim için ilk gündem maddesi, dolayısıyla fuarı o sebeple çok önemsiyoruz. Plastiği bir kere de çöp yapmamak lazım. Organik olan, kendinden yok olan plastiklerle çalışmaya devam etmek lazım. Onların ürüne dönüştüğünü de görüyoruz yavaş yavaş. Biz 1994 yılında ahşap ve plastiği birleştirip bunlardan kapı paneli yapmıştık. İlk defa Türkiye'de ahşap ve plastik karışımını ürettik. Dolayısıyla organik maddelerle plastiğin bir araya gelmesi konusunda bir tecrübemiz zaten var. Bir çok yerde seminerlere katılarak kendimizi göstermiştik. Küresel iklim krizi gibi çok önemli konuları konuşurken bu deneyimleri çok iyi sentezlememiz her açıdan herkese yarar veriyor” diye konuştu.

"Her maddenin geri dönüşümüne ihtiyaç duyacağız"

Türkiye'deki plastik sektörüne ve pazara son derece hakim olan Celal Gökçen, Türkiye'nin plastik ve ham madde kullanımında iyi bir yönde olduğunu anlatarak, geri dönüşüm meselesinin ne kadar büyük önem taşıdığını vurguladı. Gökçen, "Bugün elektrikli arabalar için akü yapılacak. Bunun için gerekli bazı ham maddeler var. Bunların bazıları nadir bulunan topraklar denen maddeler. Bu maddelerden az var. Peki akülerin geri kazanımı nasıl olacak? Bu maddeleri tekrar ayrıştırıp nasıl kazanacağız? Dolayısıyla bütün bunların üzerinde çalışıp maddeyi kaybetmeyeceğimiz şekilde kullanmayı, dünyayı bırakırken de doğru şekilde geri bırakmayı öğrenmemiz lazım. Bu bir süreçle oluyor, bir kere de olamıyor. Zaman içinde bunları başarabiliyoruz. O yüzden tüm konularda da artı ham maddeleri kullanırken fazla değil; doğru kullanma yöntemlerini arayarak çalıştığımızda muhakkak ki iyi sonuçlar alırız” açıklamasını yaptı.

Düşük emisyon, enerji tasarrufu sağlayan akıllı ve yüksek performanslı malzemelere her zamankinden daha fazla talep duyulduğunu söyleyen Gökçen, bu nokta da gıdaların taze kalmasını sağlayan ambalajlar, kirletici emisyonların azalmasını sağlayan uygulamalar, özellikle başta hava ulaşımı olmak üzere yükü hafifleten uygulamaların polimerler sayesinde mümkün olduğuna dikkat çekti. Celal Gökçen plastik ve kauçuk alanında yeni ve teknolojik gelişmelerin vereceği katkının çok değerli olduğuna dikkat çekerek, “Dünyamıza yine soluk aldıracak, ekolojik, geri dönüşümü kolay plastik ve kauçuk uygulamaları hayatın her anlamında önemli bir rol oynayacak. Tüm gelişmeler bu sektörün yön verici olduğunu gösteriyor. Belki herkes paylaşmayı daha iyi öğrenecek bu yüzyılın sonuna doğru,paylaşma daha önemli hale gelecek. Burada yollar da görüyorsunuz, elektrikli bazı araçlar paylaşıyorlar sonra bırakıyorlar. Tekrar toplanıyor, tekrar pay ediliyor. Her şeyi tabiattan elde ettiğimiz gibi daha düzgün kullanıp daha az zarar verirsek belki ileriye dönük büyük kar elde edebiliriz. Unutmayalım ham madde çok önemli” şeklinde konuştu.