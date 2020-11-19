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Pndemide cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucuyla yakalandı

Bursa’da pandemi sebebiyle cezaevinden izinli olarak çıkan şahsın üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da pandemi sebebiyle cezaevinden izinli olarak çıkan şahsın üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, aldıkları ihbarları değerlendirerek, 3 farklı adreste, üzerlerinde uyuşturucu madde çeşitleri bulunan 3 şahsı yakaladı. Çarşı ve mahalle bekçileri Y. T. isimli şahsı, şüpheli hareketleri üzerine takibe aldı. Pandemide cezaevinden izinli çıkan Y.T isimli şahsın sırt çantasında çok miktarda farklı uyuşturucu madde ve uyuşturucuyu hazırlamada kullanılan alüminyum folyo, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat elde edildi. 3 şahıstan toplam 70 gram sentetik kannabinoid, 5.97 gram metamfetamin, 4 gram skank (hibrit esrar) maddeleri ile 2 adet hassas terazi, 1 adet payp adı verilen cam aparat Ele geçirildi.


Yakalanan M.Ö ve E.Ç. İsimli şahıslar, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Y.T. hakkında ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gerekli adli işlem başlatıldı.

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