Podyumpark'ta havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı

Bursa'da hem alışveriş hem de eğlence merkezi bulunan Podyumpark'ta şüpheliler pompalı tüfek ile havaya rastgele ateş açtı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün gece merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Hatun Caddesi üzerinde Podyumpark alışveriş ve eğlence merkezinde yaşandı. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan mekan korumaları ile müşteri birbirlerini tekrardan görünce aralarında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine müşteri aracından aldığı pompalı tüfekle eğlence merkezinin ortasında havaya ateş açtı. Eğlence merkezindeki vatandaşlar endişe içinde çevreye kaçışırken, çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, o anlar vatandaşların cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgisi olan M.C., A.Y., S.Y., M.Ç., B.B., F.Ç. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.