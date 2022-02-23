Polatoğlu Metal A.Ş Genel Müdürü Yük. Mimar Erçin Polat: "Metaverse, mimarlık tanımını değiştirebilir"

Ş Genel Müdürü Yük. Mimar Erçin Polat, Metaverse'nin mimarlık sektörüne farklı bir etki yaşatabileceğini ve geleceğini olumlu yönde etkileyebileceğini belirtti. Polat, Metaverse ile mimarlık faaliyetlerinin, maliyet oranları ve birçok etki olmadan devam edilebileceğini ifade ederek, hem yerel hem de global birçok mimarlık firmasının yakın zamanda Metaverse dünyasına özel olarak hizmet edebileceğinin altını çizdi.

Metaverse'ye Mimari Bakış Açısı

İş insanı Ş Genel Müdürü Yük. Mimar Erçin Polat'ın Metaverse'nin aynı zamanda yeni nesil mimarların kendini kanıtlama alanı olabileceğini kaydederek, “Özellikle yeni mezun mimarlar Metaverse evreninde tecrübe kazanarak, mimarlık sektörünü çok farklı boyutlara taşıyabilir. Dünya çapında büyük ilginin olduğu, bu yeni dünya için hızlıca yetiştirdiğimiz mimarlar ile sektörde en üst sıralarda yerimizi alabiliriz.” dedi.

Polat, Metaverse'nin kısıtlama olmadan mimarın hayal dünyası ile baş başa kaldığı bir ortam olduğuna işaret ederek, "Fiziksel mimarinin lojistik, finansal ve hatta sosyal sınırlar içinde devam edeceğini düşünüyorum. Ancak Metaverse'nin kısıtlama olmadan, mimarın hayal dünyası ile baş başa kaldığı bir ortam, bu da mimarların daha farklı bakış açılarını insanlığa kazandırabileceği anlamına geliyor. Her ne olursa olsun görülmemiş yeni bir mimari türü tasarlamak ve inşa etmek için gerçek bir heyecan hissediyorum.” diye konuştu.

Metaverse için özel yatırımlar

Metaverse'nin farklı ve kazanımlı bir evren olduğunu belirten Polat, Ş'nin de bu evren için yatırımlara start verdiğini açıkladı. Genç mimarlara hem istihdam sağlamak hem de ülke ekonomisine farklı bir alandan katkı sağlamak için farklı stratejiler izlediklerini kaydetti.

"Ş olarak Metaverse mimarisine katacağımız her bir kare için dünya çapındaki müşterilere hizmet etmeyi hedefliyoruz" diyen Erçin Polat, iş hayatının yanında doktora çalışmalarına da devam ediyor.

Polat; mimari alanda gençlerin önüne açabilecek Metaverse'nin de gençleri nasıl heyecanlandırdığını yakından gözlemlediğini belirtti.

Doktora çalışmaları içerisinde üniversite öğrencileri ile de sıklıkla diyalog halinde olan Polat, “Yüksek lisans veya lisans mimarlık öğrencileri olsun, dijital dünyanın getirdikleri yeniliklere hemen adapte olabiliyorlar. Sektörlerini dijital tarafa taşımakta da zorlanmayacakları şüphesiz.” ifadelerini kullandı

Metaverse için mimarinin önemini vurgulayan Polat: “Sanal mimarinin büyümesinin, fiziksel binaların ve kamusal alanların geleceğini şekillendirmesi muhtemeldir. Ancak şu anki aşamasında, Metaverse mimarisinin birçok örneği hala analog tasarım ve tipolojilerinden oluşmaktadır. Artık gençlerin önünü daha çok açarak 'sürükleyici' ve 'deneyimsel' terimlerle düşünmeye başlamalıyız. Toprakla ilgili geleneksel düşünce biçimlerinden kopmadan, Dünya neyi istiyorsa, biz de onun en iyi parçalarını oluşturan gençler yetiştirebilmeliyiz.” dedi.