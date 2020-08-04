Polis 283 kök hint keneviri ele geçirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde boş arazide 283 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu operasyonlarını ara vermeden sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri boş arazilerde yaptıkları inceleme çalışmalarında göl yolu üzerinde aslen Ürdünlü bir şahsa ait arsa üzerinde hint keneviri ekildiğini tespit etti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri arsaya yaptıkları operasyonda arazide ekili vaziyette çok miktarda hint keneviri olduğu, ayrıca arazide bulunan bağ evinin bahçesinde hasat edilmiş vaziyette çok miktarda hint keneviri olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri Erdal Y. (31) ve Gülnur Y. (41) isimli iki kişiyi gözaltına aldı. Erdal Y.'nin ekili hint kenevirlerinin kendisine ait olduğunu açıkladığı belirtilirken, polis ekipleri yaptıkları incelemede 33 kök erkek, 250 kök dişi olmak üzere toplam 283 kök hint keneviri sökülerek Savcı talimatıyla yakılmak suretiyle imha edildi. Ayrıca bağ evinde yapılan aramada, 25 adet alüminyum folyoya sarılı çıkı halinde toplam 13.25 gram uyuşturucu olduğu düşünülen beyaz renkli kristal maddeler(metanfetamin), 10 adet kilitli poşet, 5 adet sigaralık şeklinde, 3 adet alüminyum folyoya sarılı, 2 adet gazete kağıdına sarılı vaziyette, toplam 458, 28 gram 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yine şüpheli Erdal Y'nin ikametinde yapılan arama neticesinde, 2 poşet içerisinde ve 4 adet kilitli poşet içerisinde 57,28 gram uyuşturucu olduğu düşünülen yeşil renkli bitki parçacıkları ele geçirildi. Polis şüpheli iki kişiyi gözaltına aldı.