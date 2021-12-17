Polis ekipleri çalıntı bisikletleri hurdacıda bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından hurdacıya yapılan operasyonda çok sayıda çalıntı bisiklet ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalınan bisikletler için bir hurdacı işyerine operasyon düzenledi. İşyeri didik didik arandı.

Yapılan aramada 18 adet bisiklet, 1 adet motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet ve çok sayıda muhtelif suç eşyasına el konuldu.

3 şahıs gözaltına alındı.