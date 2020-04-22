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Polis evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, emniyet ekipleri, korona virüs salgını sebebiyle evinden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, emniyet ekipleri, korona virüs salgını sebebiyle evinden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.


Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 yaşındaki Mehmet Hüseyin Akdağ'a doğum günü sürprizi yaptı. Sokağa çıkma yasağı bulunan ve bugün 10 yaşına giren Mehmet'in babası Seyfullah Akdağ, polis memurlarını arayarak oğlunun bugün doğum günü olduğunu ve evden çıkamadığını söyledi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, pastahaneden aldıkları pasta ile Mehmet Hüseyin Akdağ'ın Hürriyet Mahallesi'ndeki evine sürpriz bir ziyaret yaptı. Kapıyı açan Mehmet'e mumları yanan pastayı veren polis ekipleri, doğum gününü kutladı. Karşılaştığı sürprizle büyük şaşkınlık yaşayan Mehmet Hüseyin Akdağ, polis amcalarına teşekkür etti.

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