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Polis ihbara gitti, sürprizle karşılaştı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, Giresunlu gençler, Polis Haftasında polise sürpriz yaptı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Giresunlu gençler, Polis Haftasında polise sürpriz yaptı.


Yeni yapılan Giresun Kültür Evi'nde büyük olay olduğuna dair çok sayıda ihbar yapıldı. İhbarlar sonrası Giresun Kültür Evi'ne giden emniyet güçleri, büyük bir sürprizle karşılaştı. Giresunlu gençler, Gemlik polisini meşale ve çiçeklerle karşıladı. Bu sürpriz karşısında şaşıran emniyet güçlerine teşekkür eden Dernek Başkanı Halil Ataş, emniyetin ihbardan kısa süre sonra olay yerine intikal etmesinden de memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ataş, Gemlik'in huzur ve asayişi için emek harcayan emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutladı. Emniyet ekipleri ve Giresunlular, kutlama sonrasında birlikte fotoğraf çekildi.

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