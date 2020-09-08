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Polis iki saatte uyuşturucu şebekesini çökertti

Bursa’da belirledikleri noktada izleme yapan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 2 saatin sonunda uyuşturucu ticaretini gün yüzüne çıkardı.

Bursa'da belirledikleri noktada izleme yapan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 2 saatin sonunda uyuşturucu ticaretini gün yüzüne çıkardı.


Bursa'nın Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Hürriyet Sokak'ta şüphe üzerine izleme yapan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskında, 2 bin lira, çeşitli gramajlarda metanfetamin, selvi ve işlenmiş uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca, fişek ve uyuşturucu yapımında kullanılan tertibat ele geçirildi.


Yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen K.T. ve uyuşturucu temin eden dokuz kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından, dokuz kullanıcıya işlem yapılırken, adliyeye çıkarılan K.T. Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.


Zanlının daha önce de uyuşturucu ticaretinden kaydı olduğu öğrenildi.

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