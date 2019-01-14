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Polis memuru kalbine yenildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ali İşkal, evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Ali İşkal, evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.


Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Ali İşkal (45), merkez Yıldırım Değirmelikızık Mahallesi'ndeki ikametinde sabah fenalaşınca 112 ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, İşkal'i Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ali İşkal kurtarılamadı.

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