Polis memuru Polis Bayramı'nda hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde uzun süre polis memuru olarak görev yapan ve 25 gün önce emekli olan Basri Güneş (49) "Polis Haftasında" hayatını kaybetti.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan polis memuru Basri Güneş, 25 gün önce emekli oldu. İznik'te yaşadığı evinde kalp krizi geçiren 3 çocuk babası Basri Güneş yakınlarının durumu fark etmesiyle hastaneye kaldırıldı. İlk emekli maaşını bile çekemeyen Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güneş'in vefatı "Polis Haftasına" denk gelerek yakınlarını daha da üzdü.