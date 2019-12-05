Polis memurunu başından vuran zanlı tutuklandı

Bursa'da kavgaya müdahale eden polis memurunun silahını alarak vuran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının yakınları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde kavgaya müdahale eden polis memuru A.Ö. (44) kendisine mukavemet gösteren M.D.'yi gözaltına almak istedi. Bu sırada polisin silahını alan şüpheli M.D., ateş ederek polis memuru A.Ö.'yü başından vurdu. Ağır yaralanan polis memuru olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Tedavisi devam eden polis memurunun hayati tehlikesi devam ederken, M.D. ile olay esnasında görevli memurlara mukavemet eden diğer şüpheliler S.D. (34), İ.D. (59), T.B. (53) ve M.Y. (49) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.D. suçunu kabul ederken, polisi neden vurduğuyla alakalı soruya cevap vermediği öğrenildi.

Zanlı tutuklandı, akrabaları adli kontrol şartıyla serbest

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı M.D. ile birlikte polise mukavemet gösteren yakınları S.D. (34), İ.D. (59), T.B. (53) ve M.Y. (49) adliyeye sevk edildi. Zanlı M.D. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yakınları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.