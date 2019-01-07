Polis minik Hamza'nın annesini buldu

Bursa'da 3 yaşındaki oğlunu bir alışveriş merkezinin oyun parkına bırakıp kaçan anne polis ekiplerince bulundu. Otellerde kaldığı tespit edilen annenin Hamza'yı daha önce de terk ettiği, bir süre sonra çocuğu kaldığı yurttan tekrar aldığı ortaya çıktı.

Olay Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Şehrin en işlek AVM'lerinden birinin oyun parkında, 3 yaşındaki bir çocuk, annesi gelmeyince ağlamaya başladı. Çocuğu fark eden güvenlik görevlileri etrafta anneyi aramaya başladı. O esnada bir kadın çocuğun annesinin kendisine numarasını verdiğini, "Oğlum ağlarsa beni arar mısınız" dediğini söyledi. Numarayı arayan güvenlik görevlileri, numaranın yanlış olduğunu fark etti. Uzun süre annenin gelmesini bekleyen güvenlik görevlileri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri küçük çocuğun üzerinde bir not buldu. Notta, "Kendime bakamıyorken bu çocuğun günahına girmek istemem. Böyle olmasını istemezdim, ama ilerde şartlar düzelirse çocuğumu yeniden alacağım. Çocuğun adı Hamza, annesi Gamzenur" yazıyordu.

Notu bulan polis ekipleri minik Hamza'yı alıp Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü. Bir süre burada bekletilen Hamza daha sonra Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Olaydan sonra annenin bulunması için çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler anneyi bulmayı başardı. Daha evvel de minik oğlunu terk ettiği, çocuğun bir süre yurtta kaldığı öğrenildi. Annenin otellerde kaldığını ve isminin Gamzenur E. olduğunu tespit eden çocuk polisi, kadını gözaltına aldı. İfadesi alınan anne daha sonra savcılığa sevk edildi. Gamzenur E. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Annenin ifadesinde, çocuğuna bakmakta zorlandığını, kendisine dahi bakamadığını, çocuğunu daha önce de bıraktığını, fakat durumu düzelince oğlunu yeniden yanına aldığını söylediği öğrenildi. Oğlu için endişelendiğini, fakat tek çaresinin bu olduğunu söyleyen annenin durumu düzelince yeniden çocuğunu almak istediği ortaya çıktı.