İhlas Haber Ajansı

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Polis olmak isteyen gençlere ücretsiz kurs desteği

Karacabey Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavlarına katılacak olan öğrenciler için ücretsiz kurs vereceğini açıkladı.


Polis olmak isteyen öğrenciler için Karacabey Belediyesi'nden sevindirici bir haber geldi. Karacabey Belediyesi bünyesinde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nce 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına katılacak öğrenciler için ücretsiz antrenman programı açıldı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Polislik Fiziki Yeterlilik Parkur Sınavları için hazırlanan tüm öğrencilerin belediyeye müracaatta bulunabileceğini söyledi.


Başkan Ali Özkan yaptığı açıklamada, “POMEM Sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize destek olmak için bu yıl da bu kursu ücretsiz açtık. Eğitmenlerimiz gözetiminde verilecek çalışma programı ve uygulanacak antrenmanlar ile gençlerimizi fiziki yeterlilik parkur sınavlarına hazırlayacağız. Geçmişte de bu kurslara ilgi yoğundu. Bu yıl da aynı ilgiyi bekliyoruz” dedi.


Öte yandan Karacabey Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, POMEM sınavlarına hazırlanmak için belediyenin açtığı kurstan faydalanmak isteyen öğrencilerin, nüfus cüzdanları ve sağlık raporları ile Karacabey Belediyesi'nin giriş katındaki beyaz masalara kayıt yaptırabileceği ifade edildi.

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