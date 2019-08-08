Polis önce sahte parayı anlattı, ardından kep çıkarıp el öptü

Polis önce sahte paranın nasıl ayırt edileceğini anlattı, ardından kepini çıkarıp yaşlı satıcıların elini öptü.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban bayramına sayılı günler kala hayvan pazarlarına inerek satıcıları sahte para konusunda uyardı. Satıcıları tek tek dolaşan ekipler hem vatandaşla sohbet etti, hem de onları bilgilendirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürleri de dağıtan KOM polisi, satıcılardan aldıkları paraları tek tek kontrol etmesi gerektiğini isteyerek, sahte paranın gerçek paradan ayırt edilebilmesi için uygulanması gerekenleri anlattı. Vatandaşın dikkatle dinlediği polisler görüşmelerin ardından keplerini çıkarıp yaşlı satıcıların elini öptü. Polisin bu hareketi büyük takdir toplarken vatandaşlar polise teşekkür etti.