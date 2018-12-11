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Polis telefon dolandırıcısını yakaladı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşlı bir kadının 20 bin TL değerindeki altınlarını çalan telefon dolandırıcısı yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşlı bir kadının 20 bin TL değerindeki altınlarını çalan telefon dolandırıcısı yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Orhangazi'de Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Bahriye T. (56) isimli kadını telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini başkomiser diye tanıttılar. Yaşlı kadına terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığını söyleyen iki zanlı, ismine kredi kartı çıkarılıp terör örgütlerine para gönderildiğini söylediler. Bahriye T.'nin evine gelen iki zanlı, kendilerine para vermeleri durumunda asıl suçluları yakalayacakları vaadinde bulundu. Dolandırıcılar Bahriye T'nin yaklaşık 20 bin TL değerindeki altınlarını alarak kayıplara karıştı.


Dolandırıldığını anlayan Bahriye T. durumu polise bildirdi. Asayiş ekipleri kamera kayıtları ve eşkal doğrultusunda İbrahim A. isimli şahsı Gebze'de yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan zanlıların altınları bozdurup parayı kendi hesaplarına yatırdıkları, polisin zanlının hesabına bloke koydurduğu öğrenildi. Polis, İbrahim A.'nın suç ortağını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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