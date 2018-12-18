Polis trafiği açmak için takla atan aracı çekiciye böyle yükledi

Bursa'da seyir halinde giden bir otomobil aynı yolda giden 2 farklı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile bir araç takla atarken, 2 otomobil sürücüsü yaralandı. Otomobilin takla atması sonucu Ankara-İzmir yolu ulaşıma kapandı. Polis ekipleri trafiği açmak için takla atan aracı önce düzeltti daha sonra çekiciye yüklemek için yardım etti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi, Sırameşeler metro istasyonu yakınlarında meydana gedi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ş. idaresindeki 66 LJ 438 plakalı otomobil, ilk önce aynı istikamette giden Volkan G. yönetimindeki 16 ER plakalı lüks araca, daha sonra Erhan K.nın kullandığı 16 AAC plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin hakimiyetini kaybeden sürücü Erhan K. takla atarak durabildi.

Olayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 ekipleri yaralı Erhan K.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şahsı Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobilin takla atması sonucu Ankara- İzmir yolu ulaşıma kapandı. Yolu açmak için yoğun çaba gösteren polis ekipleri kendi araçlarına bağladığı demir halat ile takla atan aracı düzeltti. Takla atan otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç çekiciye yüklenemedi. Yolun kapalı olduğunu ve bir an önce açılması için çabalayan polis aracı çekinin üzerine almak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 10 dakikanın ardından çekici üzerine alınan araç ardından polis ekipleri trafiği açtı. Trafik polislerinin bu hareketleri takdir toplarken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.