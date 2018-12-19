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Polis uyuşturucu operasyonunda kapıları böyle kırdı, gördükleri işaretler karşısında şok oldu

Bursa’da Polis Özel Harekat ve Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Bursa'da Polis Özel Harekat ve Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Kapıları koç başı ile kıran ekipler girdikleri evlerde karşılaştıkları işaret sonucunda şaşkına döndü.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis Özel Harekat'ın da (PÖH) destek verdiği operasyonda merkez Yıldırım Beyazıt ve Meydancık'ta önceden tespit edilen ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Koç başı ile kapıyı kıran ekipler içeriye girdiklerinde son zamanlarda popüler olan biri dizinin işaretlerini duvarda görünce şaşkına döndü.


Toplamda 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Narkotik köpeği Rona evde gizlenmiş bir miktar uyuşturucuyu bulurken çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

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