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Polisler "Yalan Makinası" oyununu izledi

Bursa’da Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

Bursa'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174.kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında polisler ve aileleri Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda "Yalan Makinası" adlı oyunu izledi.


Vassılıy Sigaryov'un yazdığı, Murat Ozan'ın yönettiği, Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları Berrin Kulya Balkanlar, Halil Balkanlar ve Diyar Gönülalçak'ın oynadığı “Yalan Makinası” adlı oyunun bitiminde, Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Önder Dülger oyunculara ve Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan' a emniyet mensupları adına çiçek takdim etti. Dülger şunları söyledi: "Polis etkinlikleri kapsamında bu akşam AVP Bursa Devlet Tiyatrosu'nda olmaktan büyük mutluluk duyduk.Harika bir oyun izledik. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde bize imkan sağlayan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'a, oyun ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

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