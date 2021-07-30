Polisler yangını büyümeden söndürdü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri devriye gezerken gördükleri çalılık alandaki yangını, yangın tüpleriyle büyümeden söndürdü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri devriye gezerken gördükleri çalılık alandaki yangını, yangın tüpleriyle büyümeden söndürdü.
Bursa-Ankara yolu İnegöl'ün Çitli Mahallesi Kavşağı mevkisinde devriye gezen polis ekipleri otluk alanda yangın çıktığını görünce ilk müdahaleyi yaptı. Alevleri yangın tüpüyle söndüren polis ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının yayılmasını önlerken soğutma çalışmaları itfaiye tarafından yapıldı.