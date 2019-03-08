Polislerden güllü karşılama

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, emniyet ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara gül dağıttı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolculuk yapan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münâsebetiyle gül dağıttı. Bursa yolunda yapılan uygulamalarda kadın sürücüleri durdurarak Kadınlar Gününü kutlayan polis ekipleri, kadın sürücülere ve çevreden geçen vatandaşlara gül dağıttı.

Yetkililer, “Hayatımızın her anında yanımızda yer alan, bizlere desteklerini esirgemeyen, terbiye eden, büyüten, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr ve cefakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarız. Kadına şiddetin olmadığı, mutlu ve huzurlu günler dileriz" dedi.