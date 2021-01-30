İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polislere ateş açan şahıslar adliyeye sevk edildi; ateş etme olayından haberimiz yok dediler

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Hürriyet mahallesinde dün 15.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Hürriyet mahallesinde dün 15.00 sıralarında polis ekiplerine ateş ederek kaçan ve Gemlik ilçesinde operasyonla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Düzenlenen operasyonda Gemlik'te ikamet içinde yakalanan M.C., A.B., H.Ö. ve F.Y., Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sonrasında Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Şahıslar, polise ateş etme olayından haberlerinin olmadığını iddia etti. Operasyon sonrasında evde yapılan aramada üç adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Zanlılara, silah kanununa muhalefet ve uyuşturucu kullanımından da işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.