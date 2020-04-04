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Polislerin geri çevirdiği otomobiller havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam halka sesleniş konuşmasında açıkladığı 30 büyük şehir ve Zonguldak’a giriş çıkışların yasaklanmasının ardından yollar tırlara kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam halka sesleniş konuşmasında açıkladığı 30 büyük şehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların yasaklanmasının ardından yollar tırlara kaldı. Polis ekipleri şehrin giriş çıkış noktalarında yaptığı uygulamalarda otomobil sürücüleri bilgilendirerek geri çevirdiği anlar havadan drone ile görüntülendi.


30 büyük şehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilmesinin ardından Bursa'da da il giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, çift yönlü özel araç giriş ve çıkışlarını durdurdu. Ekipler genelgeye göre özel araçların şehre giriş çıkışına izin vermedi, sürücüleri de bu konuda bilgilendirilerek geri çevrildi.


Yollar tırlara kaldı


Şehir giriş çıkışlarının kısıtlanmasının ardından yollar tır sürücülerine kaldı. Şehrin giriş noktalarına bariyerler yerleştirilerek yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri için yollar tek şeride düşürüldü. Geri döndürülen araç sürücüleri drone ile havadan görüntülendi


Dün gece saat 24.00 itibariyle kontrol noktası oluşturan polis ekiplerinin denetimi sabah saatlerinde de devam etti. Uygulama noktasına gelerek polis ekipleri tarafından bilgilendirilen vatandaşlar geri çevrilirken, tır sürücüleri yollarına devam etti. Otomobillerin geri çevrilmesi ve tırların yollarına devam etmesi drone ile havadan böyle görüntülendi.

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