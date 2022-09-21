Polisten alkışlanacak hareket

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince durdurulan tescilsiz triportör, otoparka çekildi. Hasta olan sürücünün kızı 3 yaşında Roza ise Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hastaneye götürülüp tedavi ettirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri sürücülere yönelik İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde uygulama yaptılar. Uygulamada ekipler şüphelendikleri triportörü çevirdiler. Yapılan incelemede aracın tescilsiz, sürücünün ise ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı, araç ise trafikten men edildi.

Polis şefkati

Sürücü Ramazan Ş., rahatsız olan çocuğunu Yenişehir ilçesinden İnegöl'e hastaneye getirdiğini söyledi. Polis ekipleri, araçlarıyla aileyi ve hasta olan 3 yaşındaki Roza'yı özel bir hastaneye götürerek tedavi ettirdiler.