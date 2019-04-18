Polisten kaçan araçtan 20 bin liralık uyuşturucu çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya başlayan aracı dakikalarca kovaladı. Kovalamaca sonucu yakalanan araçta piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan uyuşturucu madde ile bir tabanca ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında uyuşturucu madde satışı yaptığı ile ilgili ihbar bulunan bir aracı takibe aldı. Araçtakiler, ekipleri fark edince kaçmaya başladı. Kaçan aracı dakikalarca kovalayan ekipleri aracı sıralarında Değirmenönü Mahallesi Hamamlıkızık Caddesi üzerinde yakalamayı başardı. Araçta bulunan N.A, T.S. ve S.Ö'yü indirerek üzerilerini arayan ekipler aracı da didik didik aradı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan 65 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca, 25 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü.