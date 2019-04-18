İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Polisten kaçan araçtan 20 bin liralık uyuşturucu çıktı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya başlayan aracı dakikalarca kovaladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya başlayan aracı dakikalarca kovaladı. Kovalamaca sonucu yakalanan araçta piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan uyuşturucu madde ile bir tabanca ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında uyuşturucu madde satışı yaptığı ile ilgili ihbar bulunan bir aracı takibe aldı. Araçtakiler, ekipleri fark edince kaçmaya başladı. Kaçan aracı dakikalarca kovalayan ekipleri aracı sıralarında Değirmenönü Mahallesi Hamamlıkızık Caddesi üzerinde yakalamayı başardı. Araçta bulunan N.A, T.S. ve S.Ö'yü indirerek üzerilerini arayan ekipler aracı da didik didik aradı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan 65 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca, 25 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin lira para ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.