Polisten kaçarken araçları takla attı, kurtulan 3 şahıs kayıplara karıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören şahısların kaçarken kullandıkları araç takla attı. Kazanın ardından araçtan çıkan 3 şahıs yaya olarak kayıplara karıştı.

Olay, Esentepe Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında kavga olduğu ihbarını alan ekipler olay yerine gitti. Ekiplerin geldiğini gören şahıslar araçla kaçmak istedi. Şahıslar, bindikleri 16 LH 742 plakalı hafif ticari araç ile kaçarken inşaatın önündeki toprak yığınına çarparak takla attı. Takla atan araçtan inen 3 şahıs yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Polis kaçan zanlıları bulmak için çalışma başlatırken, takla atan araç güvenlik gereği çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.