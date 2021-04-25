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Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik polislerinden kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik polislerinden kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı.


İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptılar. Uygulama sırasında durdurulmak istenen 16 AFA 173 plakalı motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı. Dengesini kaybeden motosiklet devrilirken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsü Soner B. tedaviyi reddetti. Sürücüye ikinci kez ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, dur ihtarına uymamaktan 166 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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