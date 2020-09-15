İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten kumar baskını

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kahvehanelere yönelik yaptığı denetimler esnasında bazı iş yerlerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

13 kişiye toplam 68 bin 575 TL adli para cezası uygulandı.


Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ilçe genelinde kahvehane denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde polis ekipleri bazı kahvehanelerde kumar oynatıldığını tespit etti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kahvehaneye yaptığı baskında 13 kişinin kumar oynadığını belirledi. Baskında çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, operasyonda 13 kişinin kumar oynadığı mekanda sosyal mesafeye uyulmadığı, mekanda alkol ve sigara içildiğini tespit etti. Polis ekipleri kumar baskınında 13 kişiye 5 bin 275'er TL olmak üzere toplamda 68 bin 575 TL idari para cezası uyguladı.


Polis ekiplerinin özellikle kumar oynanan mekanlara yönelik denetimlerini artırarak sürdüreceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.