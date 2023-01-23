Polisten nefes kesen kovalamaca

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yalova'dan çalındığı belirlenen bir otomobili Orhangazi'de tespit etti. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başlayınca polis ile araç arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil park halinde bulundu. Polis araç yakınlarında saklanan 2 bayanı gözaltına alırken, araçta bulunduğu belirlenen iki erkek şahıs ise olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Orhangazi'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 19 Ocak tarihinde Yalova'dan çalındığı ihbar edilen 77 AS 485 plakalı otomobilin Orhangazi'de olduğunu tespit eden polis ekipleri aracı Zeytinciler çarşısı yakınlarında tespit etti.

Polisin dur ihtarına uymadı

Polisin dur ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başlayınca polis ile araç arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra otomobilin Muradiye Mahallesi DSİ sağ kanal yolu üzerinde terkedilmiş halde buldu. Polis ekipleri araç ve çevresinde yaptıkları inceleme sonrasında araca yakın bir noktada M.G.(21) ve E.K. (16) isimli iki kadının çalıntı araçtan inip saklanmaya çalıştığını belirledi. Polis iki kadını gözaltına alırken, M.G. isimli kadının üzerinde bir miktar yasaklı madde ele geçirdi.

2 kişi kaçtı

Araçta bulunduğu belirlenen 2 erkek şahsın da aracı terkettikten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtığı tespit edildi. Polis ekipleri kaçan 2 şahsı bulmak için de çalışma başlattı. Polis Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 2 kadını gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.