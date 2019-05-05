Polisten zehir tacirlerine darbe: 3 tutuklu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacabey'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişileri fiziki takibe aldı. Karacabey'in farklı adreslerinde ayrı ayrı yapılan operasyonlarda 253 gr Sentetik Kannobionid (Bonzai) ele geçirildi.

Operasyonda Serkan P. (40), Alper B. (39) ve Levent Ö. (50) uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Serkan P. , Alper B. ve Levent Ö. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede ‘uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.