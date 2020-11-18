Pompacıya sahte para verip gazladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir benzin istasyonundan 100 liralık benzin alan sürücü pompacıya sahte para verip kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bursa Ankara Karayolu Kalburt Mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda giriş yapan bir araç sürücüsü, akaryakıt aldıktan sonra akaryakıt satış görevlisi Emrah Ulucan'a 100 TL vererek hızlıca uzaklaştı. Şahsın hareketlerinden ve aceleci davranmasından şüphelenen akaryakıt satış görevlisi Emrah Ulucan, parayı kontrol edince sahte olduğunu anladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dolandırıcılık olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

Ulucan, “İlk önce kornaya basarak geldi. Acelesi vardı. Plakayı girdim, yakıtı verdim. Parayı alır almaz hemen gitti. Paranın sahte olduğunu sonradan anladım” dedi.