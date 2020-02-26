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Pompaya kadın el değdi

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan 3 kız çocuğu annesi Filiz Korkusuz’u pompa başında görenler şaşırıyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan 3 kız çocuğu annesi Filiz Korkusuz'u pompa başında görenler şaşırıyor.


Orhangazi'de akaryakıt istasyonunda pompacılık yapan 39 yaşındaki Filiz Korkusuz, müşterileri güler yüzle karşılayıp araçlarına yakıt dolduruyor. İşini severek yaptığını söyleyen Korkusuz, "Uzun müddet çalışmadım. Üç kızım var. Evimizin gelir giderinde eşime yardımcı olmak için iş arıyordum. Çevremdeki arkadaşlarım benzin istasyonunda kadın işçi alınacağını söyledi, ben de bu durumu eşimle görüştüm, onay verdi. Birçok kadın erkek işi deyip bu işi tercih etmiyor. Ben bu işe başvurdum ve kabul edildim. Her işin zorluğu olduğu gibi bu işin de bir takım zorlukları var, ama sağ olsun buradaki çalışan erkek personellerimiz bana çok yardımcı oldu. Kadınların arasında çalışmış olsam, hasetlik ve kıskançlıktan yardım edeceklerini hiç düşünmüyorum. Erkeklerle çalışmak kadınlarla çalışmaktan daha kolay” dedi.

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