"Ponzi Arzu"ya 198 yıl 4 ay hapis cezası uygun bulundu

Bursa'da Bölge Adliye Mahkemesi, "Ponzi Arzu" olarak tanınan "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle çok sayıda kişinin yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kadın sanığa ilk derece mahkemesince verilen 198 yıl 4 ay hapis cezasını kısmen hukuka uygun buldu. Mahkemenin 8. Ceza Dairesi, sanık Arzu M'nin tutuklu olduğu davayla ilgili bazı sanık avukatları, katılan vekilleri ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının itirazları üzerine kararı istinaf etti.

Arzu M. hakkındaki iddianamede yer alan ve daha sonra birleştirme kararları ile ana dosyaya giren 70 mağdurdan 54'üyle ilgili Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hapis cezalarının yasaya ve usule uygun olduğunu değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi, her mağdur için ayrı ayrı üçer yıldan 162 yıllık hapis cezasının hukuka uygun bulunduğunu karara bağladı. Değerlendirmede ayrıca ilk derece mahkemesinin 16 mağdur için verdiği uzlaşmaya tabi suçun cezası kararının, uzlaşmanın yönetmeliklere aykırı yapıldığı ve daha önce takipsizlik kararı verilen fiiller konusunda mahkemenin kendini yetkili sayarak ceza vermesinin usul bakımından mutlak hukuka aykırı olacağı gerekçesiyle bozulmasına hükmedildi.

Mahkeme, mağdurlardan bazılarının eş ve akraba olduğu, sanıklarla görüşmeye birlikte gittikleri, bu nedenle verilecek cezaların ayrı ayrı mı yoksa zincirleme mi olması gerektiğinin araştırılmasını istedi.

Bölge mahkemesinin bozma kararında, Arzu M'nin yakalandığı sırada çantasından çıkan 23 bin 445 lira ve 8 bin 900 avronun suçtan edildiğine ilişkin ilk derece mahkemesinin değerlendirmesinin eksik araştırmaya konu olduğu tespitine de yer verildi.

Sanıkların, istinaf mahkemesinin hukuka uygun bulmadığı, mağdurlardan 16'sıyla ilgili karar ve diğer konularla ilgili olarak yargılanmasına ilerleyen günlerde yeniden başlanacak.