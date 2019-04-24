Potada büyük mücadele başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Basketbol Şenliği Hüdavendigâr Kent Parkı'nda başladı. 17 ilçedeki 42 okuldan yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla yapılan faaliyet 26 Nisan Cuma günü son bulacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol dâhilinde Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile öğrencileri sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedeflenen BOSE kapsamında gerçekleştirilen basketbol şenliği takımların kıyasıya mücadelesi ile başladı. Gelişme çağındaki çocukların, beceri, koordinasyon, sürat, çabukluk, iletişim kurma ve birlikte hareket etme gibi kabiliyetlerini sergileme ve geliştirme fırsatı bulacakları şenliğe 17 ilçedeki 42 okuldan 400'e yakın öğrenci ve öğretmen katılıyor.