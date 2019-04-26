Potanın şampiyonu “23 Nisan”

Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedefleniyor. BOSE kapsamında gerçekleştirilen Basketbol Şenliği, 17 ilçedeki 42 ortaokuldan 400'e yakın öğrenci ve öğretmeni Hüdavendigâr Kent Parkı'nda buluşturdu. Üç gün süren şenliğin final müsabakaları da oldukça çekişmeli geçti. Şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik de yalnız bırakmadı.

Gelişme çağındaki çocukların, beceri, koordinasyon, sürat, çabukluk, iletişim kurma ve birlikte hareket etme gibi kabiliyetlerini ortaya çıkarmak için yapılan müsabakanın şampiyonu 23 Nisan Ortaokulu oldu. İsmail Kadriye Solakoğlu Ortaokulu'nun ikinci olduğu şampiyonada Barbaros Ortaokulu ile Karamehmet Ortaokulu da üçüncülüğü paylaştı. Şenlikte dereceye giren sporculara madalyanın yanı sıra basketbol topu ve mangala takımı hediye edildi.

Dereceye giren öğrencilere madalyalarını veren Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Büyükşehir Belediyesi olarak hayat boyu spor kavramının yaygınlaştırılması maksadıyla farklı faaliyetler e imza attıklarını söyledi. Spor ve oyunun çocuklara olumlu davranış kazandırmadaki en önemli araçların başında geldiğini ifade eden Çelik, “Hareket ihtiyacının ve sosyalleşmenin, kişiler arası iletişimin öneminin daha da belirginleştiği günümüzde bu açığı kapatabilmek; zihnen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için çocuklarımızı spor etkinliklerinde buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.