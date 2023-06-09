Prefabrik ev elektrik tellerine takıldı

Bursa’nın İznik ilçesinde prefabrik ev taşıyan kamyon, yüksekliği hesap edemeyince elektrik tellerine takıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde prefabrik ev taşıyan kamyon, yüksekliği hesap edemeyince elektrik tellerine takıldı.
Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye, prefabrik ev kurmak isteyen vatandaş, kamyonla ara sokağa girince olanlar oldu. Elektrik tellerinin yüksekliğini hesaplayamayan şoför, direği yerinden söktü. Kısa süreliğine mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, ekipler olaya anında müdahale etti.
Yaşanan olayda, can kaybı yaşanmaması sevindirdi.