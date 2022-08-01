Priene 2022 çalışmaları Uluslararası Yaz Okulu ve Sempozyum ile başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülen Priene Kazıları'nın 2022 sezonuna sempozyum ve yaz okulu ile başlandı.

Bursa Uludağ, Abdullah Gül, Özyeğin, Floransa, Roma Sapienza, Napoli Federico II, Tolino Teknik ile Novi Sad Üniversitesi'nin katıldığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Priene: Architecture andArchaeology" konulu sempozyum ve yaz okulunun startı verildi. Sempozyumda güncel belgeleme ve dokümantasyon (3d tarama ve LİDAR teknolojileri gibi) yöntemleri ile örnek çalışmalar dinleyicilerle paylaşıldı. Ayrıca Priene'nin mimarisi ile ilgili güncel çalışmaların sonuçları katılımcılara aktarıldı.

Sempozyum sonrasında başlayan yaz okulunda ise belgeleme yöntemleri Priene'deki belirlenen alan ve yapılarda öğrencilere anlatılarak uygulandı.Sempozyum ve yaz okulu sonrasında başlayan 2022 Priene çalışmaları çerçevesinde, Athena Kutsal Alanın kuzeyindeki Yapı Kompleksinde ve NekropolŞapeli'nde kazılar, ayrıca Agora Kutsal Stoa'darestorasyon çalışmaları planlanıyor.

BUÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Priene Kazı Çalışmaları doğrultusunda yürütülen tüm çalışmalara destek vermeye devam ediyor.