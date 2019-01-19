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Prizde unutulan cep telefonu az daha depoyu yakıyordu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde emanet eşyalarının konulduğu yed-i emin deposunda yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emanet eşyalarının konulduğu yed-i emin deposunda yangın çıktı. Yangının prizde unutulan cep telefonundan çıktığı tahmin ediliyor.


Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'nde yed-i emin deposundan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, emanet olarak tutulan malzemelere alevlerin sıçramasını önleyerek yangını kısa sürede söndürdü. Depoda bulunan yazıhane bölümünde başlayan yangında bazı eşyalar zarar gördü. Öte yandan yangına prize takılı bırakılan cep telefonu bataryasının sebep olduğu tahmin ediliyor.

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