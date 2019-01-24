Prof. Alyılmaz: “Türkler göçebe değil yerleşik ve medeni bir millettir”

Dr. Cengiz Alyılmaz, Türklerin göçebe değil yerleşik, barbar değil medeni bir millet olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tayyare Kültür Merkezi'nde ‘Tanrı Dağları'ndan Uludağ'a Eski Türk izleri' konulu konferansına vatandaşlar ilgi gösterdi. Belgelerle salondakilere sunum yapan Dr. Cengiz Alyılmaz, “Türk var mı, yok mu? Dedelerinin mezar taşlarını okumaktan aciz bir millet olup çıktık. İslam harflerini bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim Arap harfleriyle indi. Uygur harflerini bilmiyoruz. Fatih Sultan Mehmed, bazı yarlıklarını, fermanlarını ve özel yazışmalarını Uygur harfleriyle yazmış. Kitabelerde Bilge Kağan o kadar güzel şeyler söylüyor ki: 'Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ey Türk milleti, senin devletini, düzenini kim bozabilir? Ey Türk milleti! Titre ve kendine dön!' Bize bin üç yüz yıl önce verilen mesaj çok açık. Biz birlik ve bütünlük içinde olduğumuzda hiç kimsenin bizi yok etmesi mümkün değil. Yeter ki bizler birliğimizi bütünlüğümüzü bozmayalım” dedi.

Tuva Özerk Cumhuriyeti'nin Toprakkale şehrinde bugün Rusların kazı yaptığını anlatan Alyılmaz, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de buraya uçakla, helikopterle, botla ve yürüyerek gelip kazılarda incelemelerde bulunuyor. Ama bize 1 saatlik bir konuşmaya katılmak zor geliyor. Gidemediğiniz yer sizin değildir. Orada bir köy var uzakta, gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Orası bir zamanlar senin olsa da, bugün orada senin kardeşlerin yaşıyor olsa da sen oraya gidemiyorsan ve onların kaygılarıyla kaygılanmıyorsan, sevinçlerine ortak olmuyorsan o köy senin köyün değil kardeşim. Kim gidiyorsa onun kardeşim" diye konuştu.

Alyılmaz, “Türklerin yazılı kaynaklarından, maddi medeniyet numunelerinden ve mimarlık eserlerinden hareketle Türklerin kim olduklarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım, TEKE Derneği mensupları, 30 yıldır Asya coğrafyasının birçok bölgesinde, Balkanlar'da, Avrupa'nın dört bir yanında Türk kültür ve medeniyetine ait anıtları ve yazıları bir araya getiriyoruz. Bunları katalog halinde yayınladık. Bunlardan en seçkin olanları ise Bursalılarla paylaşmak istedik. Bu belgelerden hareketle Türklerin göçebe değil, yerleşik, barbar değil medeni bir millet olduğunu ortaya koymak istedik” dedi.

Sunumun sonunda salondakiler Alyılmaz'a sevgi gösterisinde bulunarak bol bol fotoğraf çekindi.