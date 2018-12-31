Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adı Uludağ Üniversitesi'nde yaşatılacak

Dr. Fuat Sezgin yılında önemli faaliyetlere imza atacak. İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve koordinatör Kırıkkale Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yıl içerisinde Prof. Dr. Fuat Sezgin ve eserleri gelecek kuşaklara anlatılacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edilmesinin ardından İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) tarafından iş birliği yapılan 22 üniversiteden birisi oldu. 2019 yılı içerisinde çok sayıda faaliyet planlayan Uludağ Üniversitesi, üniversite öğrencilerine İslami bilimlere büyük katkılar sunan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i tanıtacak.

Yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgiler veren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan'ın koordinatörlüğünü yürüttüğü programlar dâhilinde makale yarışması, panel, konferans, gezi ve özel bir dergi yayınının yapılacağını açıkladı. Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslâm bilimine bakış açısının Müslümanlara yeni bir yol çizdiğine işaret eden Rektör Yusuf Ulcay, “2018 yılı Haziran ayında Hakk'ın rahmetine kavuşan kıymetli Fuat Sezgin hocamız için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edildi. İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı da 22 üniversite ile protokol imzalayarak çeşitli faaliyetlerle Fuat hocamızı genç nesillere anlatmak için harekete geçti. Bursa Uludağ Üniversitesi de bu 22 üniversiteden birisi seçildi. Bizler de Kırıkkale Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde 2019 yılı içerisinde çok sayıda faaliyete hem ev sahipliği yapacağız hem de diğer üniversitelerde gerçekleştirilecek organizasyonlara katılacağız. İnşallah önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz çok sayıda panel, konferans, makale yarışması ve özel gezilerle Fuat hocamızı öğrenci kardeşlerimize en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız” diye konuştu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversite senatosunda mevcut kütüphanenin adının değiştirilmesi kararını aldıklarını açıkladı. 93 yaşında hayata veda eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in örnek alınması gereken bir kişilik olduğunu kaydeden Rektör Yusuf Ulcay, “Kıymetli hocamızın adının üniversitemizde yaşatılmasını istedik. Merkez Kütüphanemizin isminin bilim, sanat, hizmet, teşvik ve başarı ödülleri yönergesi gereği Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna oy birliğiyle karar verdik. Kıymetli hocamızın adı, çok değer verdiği bilimin merkezi olan kütüphanemizde yaşamaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Makale yarışması başlattıklarını kaydeden Rektör Ulcay, “Fuat hocamızın çalışma hayatı, eserleri ve bilim dünyasına katkılarını yansıtacak bir makale yarışması olacak. 25 Şubat'ta başvurular son bulacak. Şimdiden başvurular almaya başladık. Ocak ve Şubat ayında çok daha fazla başvuru olacağına inanıyorum. Başvuru tarihinin sonlandırılmasının ardından gönderilen makaleler değerlendirmeye alınacak. 18 Mart'ta gerçekleştireceğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin Ar-Ge Günlerinde dereceye girenlere ödüllerini takdim edeceğiz. Bunun yanı sıra yine yıl içerisinde paneller, konferanslar ve özel geziler düzenleyerek hocamızı en iyi şekilde gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.