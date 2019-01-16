Prof. Dr. Kılıçarslan Türk Üroloji Derneği Başkanı oldu

Dr. Hakan Kılıçarslan, Türk Üroloji Derneği başkanlığına seçildi.

BUÜ Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve 2005 yılından itibaren Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda görevini sürdüren Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, önceki ay yapılan genel kurul ile Türk Üroloji Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi. Yaptığı başarılı çalışmalar ile BUÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nın adını Türkiye ve yurtdışında duyurmayı başaran akademisyenlerden birisi olan Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, 2018 yılı Aralık ayında yapılan seçimler ile Türk Üroloji Derneği Başkanı oldu.

BUÜ Tıp Fakültesi'nde 14 yıldır görev yapan Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, yapılan genel kurul ile göreve geldiklerini ve bu süreçte derneğe en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacaklarını söyledi. Yönetiminde yer alan bütün arkadaşlarına minnettâr olduğunu açıklayan Kılıçarslan, bu güvene lâyık olacak çalışmalar ortaya koyacaklarını belirtti.