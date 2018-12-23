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Prof. Dr. Şerif Barış: "Gemlik-İznik fay hattında kırılma olursa 7.6, Eskişehir fay hattında olursa 7.4 büyüklüğünde deprem bekleniyor"

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Kocaeli Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof.

Dr. Şerif Barış, Gemlik-İznik fay hattında bir kırılma olursa İnegöl'de 7.6, Eskişehir fay hattında bir kırılma olursa 7.4 büyüklüğünde deprem beklendiğini söyledi.


İnegöl Belediyesi tarafından Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda "Afet Riski ve Mücadele Yöntemleri" semineri düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı seminerde konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, AFAD tarafından hazırlanan haritadaki kırık fay hatları üzerinde bilgi verdi. Prof. Dr. Şerif Barış, "Doğanın kuralıdır, yeryüzünde yaşayan bir canlı, varlık bir yerde bir doğal olayı olmuşsa o olay tekrar edecektir. Dolasıyla İnegöl, Bursa daha önce büyük depremlere maruz kalmış, ilerde de bu depremlere maruz kalacaksınız. Gemlik-İznik fay hattı kırılırsa İnegöl'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem, Eskişehir fay hattında bir kırılma olursa 7.4 büyüklüğünde bir deprem olacak. İnegöl için 5 büyük tehlike var. Bu fay hatlarında biri kırılırsa mutlaka büyük bir deprem olacak ve eski binalar yıkılacak, maalesef altında çok sayıda insan kalacak. 1855 yılında iki tane büyük, daha sonrada artçıları 128 deprem oldu. 1856 gibi etrafımız birçok depremle sarılmış. Kırmızı noktalar ise 118 yıllık deprem kayıtları. Bunların her biri küçük depremleri gösteriyor. Yani 120 yıllık deprem etkinliği İnegöl'e bakarsanız. Bursa-Eskişehir, Balıkesir tarafından inanılmaz yoğun bir küçük deprem etkinliği var" diye konuştu.



"İnegöl'ün zemini sağlam değil"


Prof. Dr. Barış, harita üzerinde yaptığı analizde ilçelerin zemin sağlamlığı konusunda da bilgiler verdi. İnegöl'ün zemininin çok zayıf olduğunu söyleyen Prof. Dr. Barış, ''İnegöl'ün tamamına yakını maalesef zayıf, maalesef alüminyum, maalesef su içeriği yüksek zeminler. Peki ne olacak? Sarı zeminde deprem binanızı bir etkileyecekse, kırmızı zeminde minimum 3 maksimum 10 kat artacak. Yani az önce söylediğim 0.5 chi, belki siz 1.5 chi binanın altına kadar bir sarsılmayı göreceksiniz'' dedi.

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