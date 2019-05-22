Profesyonel Futbolcular Derneği'nden Dündar'a ziyaret

Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği (BPFDD) Başkanı Ahmet Suphi Evke ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde üçüncü kez başkanlık görevine seçilen Başkan Mustafa Dündar, BPFDD Yönetim Kurulu'nu makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, sağlıklı nesillerin eğitim, spor ve sanatla geleceğini ifade ederek, dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

BPFDD Başkanı Ahmet Suphi Evke ise Osmangazi'deki başarılı çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğine inandığını belirterek, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.