Profesyoneller gençlerle buluşuyor

Bu yıl 2-5 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi'nde 8.'si düzenlenecek Bursa Bilim Festivali'nde alanında uzman isimler, tecrübelerini gençlerle paylaşacak.

BURSA- Büyükşehir Belediyesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen Bursa Bilim Festivali ( 8. THY Science Expo) bu yıl da gençlere yol gösterecek.

Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğinde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM)'nin ev sahipliğinde Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın destekleri ile gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük bilim festivalinde alanında uzman isimler gençlerle tecrübelerini paylaşacak. Binlerce bilim meraklısını ağırlamaya hazırlanan festivalde alanında uzman isimler, festival boyunca gerçekleştirilecek ‘Kariyer Kulübü' söyleşileri ile meslekî tecrübelerini gençlere anlatacak.

Vasıflı iş gücü ve milli teknoloji hamlesi vurgusunun yapıldığı festivalde iş dünyasının tecrübeli isimleri, gençlere yol göstermek ve ufuklarını genişletmek maksadıyla fikirlerini dile getirecek. Festival süresince ücretsiz gerçekleştirilecek söyleşilere katılmak isteyenler, https://www.bursabilimsenligi.org/ adresinden randevu oluşturabilirler.