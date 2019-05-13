Proje, Ar-Ge ve Kariyer Günleri Festivali başlıyor

İnegöl Proje, Ar-Ge ve Kariyer Günleri Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Haziran ayında 4 günlük bir etkinlik olarak hayata geçirilecek festivalin duyuruları bugün yapıldı.

İnegöl Belediyesi, yeni dönemde yeni projelerle ilçe halkını buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 4 gün sürecek olan Proje, Ar-Ge ve Kariyer Günleri Festivali, kamuoyuna duyuruldu. 10-13 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan festivalde bilim ve teknoloji ön plana çıkarken, alanında uzman kişilerin katılacağı söyleşiler de gerçekleştirilecek.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ve Strateji Geliştirme Sorumlusu Mehmet Akif Arslan ile birlikte başkanlık makamında festivale ilişkin basın açıklaması yaptı. “Bugün yine; yeni, farklı ve şehrimizde ilk defa gerçekleştireceğimiz bir projenin duyurusunu yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz” sözleriyle konuşmasına başlayan Taban, “Biliyorsunuz şehrimizde kültür sanat festivali gerçekleştiriyoruz. Ancak yeni dönemde bizlerin de yerel ekonomi başlığı altında özellikle duyurduğumuz bir beyanımızı hayata geçiriyoruz. İnegöl Proje, Ar-Ge ve Kariyer Günleri Festivali. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz seçim döneminde beyanlarımızın arasına bunu da yerleştirmiştik. Gençliğimizi önemsiyoruz, bilimi, bilimsel çalışmaları ve teknolojiyi önemsiyoruz. Bu başlık altında genç kardeşlerimiz başta olmak üzere hem şehrimizde hem de ilimizde ve ülkemizdeki bu alanlara ilgi duyan, meraklısı olan herkese çağrımızdır bu, herkesi davet etmiş olacağız. Yine gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız için bilimsel çalışmaların desteklenmesi, araştırma ve geliştirme süreçlerine katkı sunulabilmesi, kariyer hedefleri doğrultusunda rehberlik edebilmek, fikirlerin önemsendiğinin farkındalığı ile eğlenerek öğrenme anlayışının kazandırılması gibi amaçları hedefliyoruz. Sloganımız da ‘Geleceğe Sobe'. Yani geleceği yakalamak üzere yola çıktığımızı ifade ediyoruz” dedi.

70 stant kurulacak

Festivalin 10-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini de kaydeden Taban, “Heykel meydanı arkasındaki alanda inşallah 1'inci İnegöl Proje Ar-Ge ve Kariyer Günleri Festivali'ni gerçekleştireceğiz. Burada 70 ayrı stant kurulacak. Proje sunumları, ödüllü teknik ve sosyal içerikli yarışmalar, bunlar içerisinde; robot, drone, maket uçak, kağıt uçak, crawler, akıl oyunları, fikir kürsüsü, geleneksel oyunlar, sahne aktiviteleri, kariyer söyleşileriyle alanında uzman birçok kişiyi burada ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.

Ülke sathında bu tarzda, bu kapsamda bir etkinlik olmadığını da dile getiren Taban, “Biz 22 bin 500 TL'de bir ödül belirledik. Bunları da sponsorlar marifetiyle, belediyenin kasasından çıkmadan gerçekleştirmiş olacağız. Burada kariyer söyleşilerimiz var. Bu etkinliklerde kapalı mekan algısından çıkarak açık alanda gerçekleştirmek istiyoruz. Proje, Ar-Ge ve Kariyer Günleri Festivalimizin ilk günü olan 10 Haziran'da, Dof Robotics Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan ‘Robotların Geleceği' konulu söyleşi kapsamında festival alanımızda mevcut sahnemizde kariyer söyleşileri kapsamında ilk misafirimiz olacak. Söyleşilere katılacak diğer isimlerden de bahsetmek gerekirse; 11 Haziran tarihinde, alanında uzman Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal akademisyenimiz diksiyon ve beden dili konulu eğitimi verecek. 12 Haziran'da ise Ankara Gazi Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr Bensu Karahalil ‘Gençlik ve Kariyer' temalı söyleşide bizlerle olacak. 13 Haziran tarihinde de içimizden biri olan Uğur Kardaş arkadaşımızı konuk edeceğiz. Master Chef Yarışması birincisi hemşerimiz Uğur Kardaş ‘Master Chef Kariyeri' konulu söyleşi kapsamında bizlerle olacak. Bunların yanı sıra kariyer söyleşileri ve etkinliklerine ek olarak çeşitli müzik gruplarımız sahne performansları ile vatandaşlarımıza müzik ziyafeti sunacaklar. 10-13 Haziran tarihlerinde Grup Türbülans, 11-12 Haziran tarihlerinde de Grup Gölge konserlerimiz olacak” dedi.

Başvurular internet sitesi üzerinden yapılabilecek.