PSG Academy Bursa GS Ayazağa ile dostluk maçında buluştu

Paris Saint-Germain Academy Bursa, Galatasaray Ayazağa Futbol Okulu ile İstanbul'da U5 ve U17 yaş grupları arasında dostluk turnuvasında ter döktü.

Türkiye'nin en başarılı futbol altyapı okullarından biri olan Galatasaray Ayazağa Futbol Okulu ile İstanbul'da, U5 ve U17 yaş grupları arasında dostluk turnuvası düzenleyen PSG Academy Bursa'yı sporcularının performansları oldukça memnun etti. PSG Academy Bursa Genel Koordinatörü Gökhan Erabay, “Bursa'da spor alanında her yaşta çok yetenekli çocuklar var. Biz Paris Saint-Germain Academy Bursa olarak Paris'ten gönderilen antrenman programlarına göre sporcularımızı antrene ediyor. Onları antrenmanların yanı sıra yabancı dil eğitimi, beslenme doktoru, spor psikoloğu, spor pedagogu ve TFF hakem eğitimleri ile de destekliyoruz. Sporcularımızın gelişimlerini görmek için şehir içi, şehir dışı maçlar, turnuvalar organize ediyoruz. Sporcularımızın antrenmanlardaki performanslarını maçlarda sahaya yansıtmaya başlamaları bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Türkiye'nin en başarılı futbol altyapı okullarından biri olan Galatasaray Ayazağa Futbol Okulu ile İstanbul'da bir dostluk turnuvası düzenledik. Maçlar sonrasında da stres atmak amacıyla çok güzel oyun ve eğlence programlarımız oldu" dedi.

15 Aralık Pazar günü de, PSG Academy İstanbul ekibini Bursa'da ağırlayacaklarını ifade eden Erabay, "PSG Academy Türkiye Teknik Direktörümüz Hamza Gezmiş Hocamızın gözlemleyeceği maçlarda sporcularımız yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar. Bu maçlar çocuklarımızın gelişimleri açısından son derece önemli. Önümüzdeki süreçte yurt içi ve yurt dışı kamp ve turnuvalarımız da olacak. Bu ekibin bir parçası olmak isteyen, Paris Saint-Germain'de futbol oynamanın ayrıcalığını yaşamak isteyen, 4-18 yaş gurubu arasındaki tüm kız ve erkek sporcularımızı deneme antrenmanlarımıza mutlaka bekliyoruz” diye konuştu.