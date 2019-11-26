İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PSG Academy Bursa'nın gururu oldu

Paris Saint-Germain Academy Turkey, kış kampı Antalya’da gerçekleştirildi.

Paris Saint-Germain Academy Turkey, kış kampı Antalya'da gerçekleştirildi. PSG Academy Bursa'nın 9 yaşındaki başarılı sporcusu Tunç Mehmetoğlu, kampın en değerli forveti seçilerek Bursa'nın gururu oldu.


Paris Saint-Germain Academy İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa'dan, 3-18 yaş grubu arasında kız ve erkek toplamda 80 sporcunun katıldığı kış kampı, 19-23 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirildi. Paris Saint-Germain kulübü antrenör eğitim departmanından kamp için gelen Head Coach Benjamin Houri, kamp öncesinde tüm PSG Academy Turkey antrenörlerine İstanbul'da, PSG metodolojisi ve uygulama eğitimi verdi. 19-23 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen kampta ise Benjamin Houri tarafından yetenekli oyuncular tespit edilerek PSG alt yapısına raporlandı. 15-20 Ekim tarihleri arasında Paris Saint-Germain Academy Turkey ile Ukrayna'nın Vinnitsa şehrinde düzenlenen turnuvaya da katılmış olan PSG Academy Bursa'nın 9 yaşındaki başarılı sporcusu Tunç Mehmetoğlu, kampın en değerli forveti seçilerek Bursa'nın gururu oldu. Paris Saint-Germain Academy Turkey'den; Baran Temelkuran (7), Elanil Temelkuran (9) ve Junior Bekale'nin (17) 2018 yılında Antalya'da gerçekleştirilmiş olan kampta Paris Saint-Germain'in alt yapısına seçilmiş olması kamplara verilen önemin göstergesi oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.