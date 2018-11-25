Psikolog Kazancı: "Sinemada kadına şiddetin kanıksanmış bir durummuş gibi aktarılması, ciddi sıkıntıları beraberinde getiriyor"

Uzman Klinik Psikoloğu Dilara Kazancı, "Gişe rakamlarına göre en çok izlenen filmlerde kadına şiddetin kanıksanmış bir durummuş gibi aktarılması, toplumda ciddi sıkıntıları beraberinde getirdi ve getiriyor da" dedi.

Ördekli Kültür Merkezi'nde kadına şiddet konusunda anlamlı bir etkinlik düzenlendi. 25 Temmuz 2018 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği ‘Kadına Yönelik Şiddet Hakkında Dayanışma ve Farkındalık Arttırma Projesi kapsamında VM Medical Park Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Dilara Kazancı Bursa'lı kadınlarla bir araya geldi.

Kazancı, ‘Türk Sinemasında Kadın ve Şiddet' başlıklı söyleşide önemli bilgiler verdi. Kitle iletişim araçlarının kadına yönelik şiddetin artmasında çok etkili olduğunun altını çizen Kazancı, söyleşi başlığıyla aynı adı taşıyan kitabından çarpıcı kesitlere yer verdi. Kazancı, “Gişe rakamlarına göre en çok izlenen filmlerde kadına şiddetin kanıksanmış bir durummuş gibi aktarılması, toplumda ciddi sıkıntıları beraberinde getirdi ve getiriyor da. Yapımcıların, oyuncuların ve izleyicilerin duyarlı olması şart. Kadınlarla birlikte erkekler de bilinçlendirilmeli ve erkeklerin eylemlerinin sonuçlarından sorumlu olmaları gerektiği vurgulanmalıdır” ifadelerini kullandı.