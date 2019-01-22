Psikolog Öksüz: “Boşanmalarda en çok çocuklar zedeleniyor”

Doruk Sağlık Grubu'ndan Klinik Psikolog Nergis Öksüz, boşanma süreci ve çocukların bu durumdan ne şekilde etkilendiğine dair açıklamalarda bulundu. Ebeveynlerin, çocuklardan dolayı ya boşanamadıklarını ya da boşanırken çocukları ihmâl ederek onların ruhen zedelenmesine sebep olabildiğine dikkat çeken Öksüz, “Çiftler birbirlerine dargın ya da birbirleriyle mahkemelik olabiliyor. Böyle olunca, çocukların eğitimleri, kültürleri ve durumdan etkilenmeleri arka planda kalabiliyor. İşin hararetiyle arka planda kalan çocukların ruh sağlığı etkilendiği için çocukların genel anlamda boşanmadan zedeli çıktığı biliniyor. Dünya üzerinde yapılan araştırmalar bunu söylüyor” dedi.

Anlaşamayan çiftlerin, sırf çocukları uğruna beraber kalmalarının da doğru olmadığının altını çizen Öksüz, “Beraber yaşamaktan huzurlu olmayan çiftlerin saygı çerçevesinde ayrılmaları, yasal ve en doğal haklarıdır. Fakat bunu yapabilmek için belli süreçler var. Bu usuller yoluna konulduğunda çocuklar da hesaplanarak çocukların boşanmadan zedesiz çıkmasını sağladığımızda boşanma sağlıklı bir boşanma olur. Boşansınlar mı yoksa gergin bir evlilik sürsün mü sorusuyla ilgiliyse, yapılan araştırmalar ve gözlemler birinin diğerine üstünlüğünün olmadığını söylüyor. Çiftler sırf çocukları adına evlilikleri sürdürdüğünde iki tane birbiriyle geçinemeyen çiftin gölgesinde yaşayan çocuklar açısından bakıldığında huzur artmıyor. Dolayısıyla ne çocuklar için evliliği sürdürmek lazım ne de çocukları arka plana alıp, kendiliğimizi, ön plana alıp boşanmayı başlatmak lazım. Çocuğa gebelikten itibaren ebeveyniz, sadece bireysel değil, bireysel ve ebeveynsel çözümler daha doğru. Bunları usulüne uygun şekilde yoluna koyarsak, boşanma doğru ve sağlıklı yol alabilir” diye konuştu.

Çocukların boşanma olayıyla ilgili nasıl haberdar edilmesi gerektiği hakkında da bilgiler veren Nergis Öksüz, “Çocukların bir şeyler karar verildikten sonra haberdar edilmesi çok etik bir şey değil. Çocukların kendi yaşlarına göre akılları var. Çocukların bakıldığında yetişkin işiymiş gibi boşanmanın çok arka planında kalıp, ‘biz boşanıyoruz, baban veya annen şehir dışına gidecek, biz bu evde kalacağız' gibi bir düzenlemeden, sonradan haberdar olması, onların kişiliklerine aykırı. Saygı açısından aykırı. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, taraflardan biri boşanmaya kararlıysa, bununla alakalı çocuğun yaşına ve gelişimine uygun, yavaş yavaş haber verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Boşanmayla ilgili süreçte uzman yardımı alınması gerektiğine dikkat çeken Öksüz, “Taraflardan bir tanesi razı, diğer taraf itiraz içindeyse kararın netleşmesi açısından bu destek lazım. Karar net olduktan sonra, bu evlilik yolunda gitmiyorsa, çocukların da hesaplandığı sistemde sağlıklı bir boşanma mümkün” dedi.